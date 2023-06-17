تأهل 3 طالبات بالوادى الجديد لتصفيات الجمهورية فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد تأهل 3 طالبات لتصفيات الجمهورية فى المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت فى عامها الثالث والمنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تأهلت الطالبة ميرا محب شنودة إدارة الخارجة التعليمية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات والطالبة اروى محمد سعد إدارة الخارجة التعليمية مدرسة الخارجة الثانوية بنات والطالبة ملك انور سفينة إدارة بلاط التعليمية مدرسة بلاط الثانوية.

وأضاف وكيل التعليم أن فعاليات التقييم من الاثنين حتى الاربعاء 18_21 يونيو موجها الشكر والتقدير لمركز التطوير التكنولوجى بالمديرية وجميع القائمين على العمل لتعاونهم الجاد والمثمر ودعم طلاب المحافظة للوصول بهم لأفضل المراكز.

وفى سياق متصل حقق قطاع تعليم المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة أجمل قطعة فنية عن المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، حيث جرى تنفيذ المسابقة ضمن خطة العمل للإقتصاد المنزلى للعام الدراسى 2022_2023م حيث نجحت التلميذة ميرولا أسعد سعد من مدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة فى التأهل لتصفيات الجمهورية والفوز بالمركز الثالث.

وقدم وكيل تعليم المحافظة، التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه عام الاقتصاد المنزلى والطالبة ميرولا وأسرتها ومدرسة الأمل الابتدائية، مثمنا جهود القائمين على العمل فى دعم طلاب المحافظة للمشاركة بجميع المسابقات الوزارية وخوض المنافسات بكل قوة للوصول للنتائج المشرفة.