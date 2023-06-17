وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أن 28 ألفا و878 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 3 آلاف و365 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجارى.



كما أجريت 4 عمليات قلب مفتوح استدعت الحالة الصحية لـ 51 حاجاً من عدة جنسيات، إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 44 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن إلى جانب 98 جلسة لغسيل الكلى، فيما استفاد 150 ألفا و8 حجاج من خدمات التثقيف والتوعية الصحية المقدمة في مواقع وجود الحجاج من فنادق ودور الإيواء وحافلات النقل الترددي والمنشآت الصحية والعامة.



وأكدت الوزارة أن تلك الخدمات الطبية تشكّل إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة السعودية على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة وتوفيرها على مدار الساعة في جميع منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج ودعمها بالكوادر الطبية وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج .