8 أشياء لا يجب أن تضعيها تحت عينيك أبدًا.. منها مقشرات البشرة

كتبت ميرفت رشاد

الجلد حول العين أرق وأكثر حساسية من باقي الوجه، حيث يوجد عدد أقل من الغدد الدهنية التي تعمل على ترطيبها وحمايتها، كما أن العضلات حول العين تتحرك باستمرار ، مما قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بمرور الوقت، ثم هناك عوامل بيئية مثل التعرض للشمس والتلوث والإجهاد يمكن أن تؤدي جميعها إلى تفاقم هذه المشكلات، وإليك مكونات العناية بالبشرة يجب ألا تضعها تحت عينيك

بعض الأشياء التي لا يجب استخدامها في منطقة أسفل العين.



1. الريتينويد

يوجد المكون المضاد للشيخوخة بشكل شائع في المنتجات التي تعد بمعالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لكن في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون مزعجة للغاية للجلد ، وخاصة الجلد الرقيق حول العينين، إن استخدام الرتينويدات في منطقة تحت العين قد يسبب الاحمرار والجفاف والتقشر.

2. حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك هو مكون شائع لمكافحة حب الشباب يعمل عن طريق تقشير الجلد وفتح المسام، يمكن أن يكون قاسيًا جدًا على المنطقة الحساسة تحت العين وقد يسبب تهيجًا ويجعل بشرتك جافة.

3. بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل مؤكسد قوي يستخدم غالبًا لتفتيح الشعر أو تطهير الجروح ، يمكن أن يكون قاسيًا جدًا على الجلد الحساس حول العينين وقد يسبب احمرارًا ولاذعًا وتهيجًا.

4. العطر

كلنا نحب المنتجات ذات الرائحة الحلوة. يعتبر العطر مكونًا شائعًا في العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، لكنها يمكن أن تكون مزعجة للبشرة الحساسة، منطقة أسفل العين معرضة بشكل خاص للتهيج الناتج عن العطور التي يمكن أن تسبب الحكة والاحمرار.

5. الزيوت العطرية

غالبًا ما تستخدم الزيوت الأساسية في العناية بالبشرة لخصائصها العلاجية ، ولكنها قد تكون قاسية جدًا على منطقة العين الحساسة، بعض الزيوت الأساسية ، مثل النعناع يمكن أن تسبب اللسع والتهيج .

6. القرفة

القرفة من التوابل التي يفضل البعض استخدامها للحصول على بشرة خالية من حب الشباب ، يمكن أن يكون مزعجًا للغاية ويسبب إحساسًا حارقًا عند وضعه على الجلد الحساس تحت العين، لذلك ، من الأفضل تجنب المنتجات التي تحتوي على مستخلصات القرفة أو القرفة في هذه المنطقة ، كما يقول الدكتور كابور.

7. الكحول

يمكن أن تكون منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول ، مثل التونر أو الأدوية القابضة ، جافة ومتهيجة حقًا لمنطقة أسفل العين، يزيل الكحول زيوت البشرة الطبيعية ورطوبتها ، مما قد يؤدي إلى الجفاف وزيادة الحساسية.

8. مقشرات قوية

يمكن أن تكون المقشرات القاسية مثل قشور الجوز أو حبيبات السكر الكبيرة شديدة الكشط لمنطقة أسفل العين، يمكن أن يؤدي استخدام مثل هذه المقشرات في هذه المنطقة إلى حدوث تمزقات دقيقة أو احمرار أو حتى تلف حاجز الجلد.