يناير المقبل موعد محاكمة ترامب فى قضية تشهير أقامتها كاتبة أمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

حدد قاضٍ أمريكى أوائل يناير المقبل موعد للمحاكمة فى قضية التشهير التى أقامتها الكاتبة الأمريكية جين كارول ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهى القضية الأساسية التى رفعتها الكاتبة فى عام 2019.

وبحسب ما ذكرت قناة ABC News، فإن القاضى لويس كابلان، حدد موعد للمحاكمة فى 15 يناير 2024، للقضية التى تزعم فيا كارول أن ترامب قام بتشويه سمعتها فى 2019 عندما قال إنه ليست من نوعه المفضل، فى إنكاره لمزاعم اغتصابها فى مننتصف التسعينيات. وقد نفى ترامب كافة الاتهامات.

وفى قضية منفصلة الشهر الماضى، وجدت هيئة محلفين أن ترامب مسئولا عن تشويه سمعة كارول عنما قال فى منشور على منصته تروث سوشيال عام 2022 أن كل مزاعم كارول خدعة وأكذوبة، وقال مرة أخرى إن هذه المراة ليست من نوعه المفضل.

وأضافت كارول، الكاتبة السابقة فى مجلة إيل، تهمة الاعتداء بموجب قانون جديد تم تبنيه فى نيويورك والذى يسح للناجين البالغين من الاعتداء الجنسى بمقاضاة المعتدى المزعوم بغض النظر عن قانون التقادم.

ووجد المحلفون أن ترامب لم يغتصب كارول لكنه اعتدى عليها جنسيا، ومنحو الكاتبة إجمالى 5 مليون تعويض فى القضية.

ويأتى موعد المحاكمة المقررة 15 يناير قبل أسبوع من موعد انطلاق التصويت التمهيدى فى السباق الجمهورى فى ولاية أيوا، حيث يخوض ترامب حملة انتخابية من أجل العودة إلى البيت الأبيض. لكن، لا يتطلب القانون حضور المحكمة المدنية، مثلما لم يفعل فى محاكمة الشهر الماضى.