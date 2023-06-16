محافظ بني سويف: إزالة 371 حالة ضمن حملات المرحلة الثانية للموجة الــ21

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات،الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم " أول أمس الأربعاء "إزالة 16حالة تعد ،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 371حالة ( 207حالة تعد مباني + 164حالات زراعات )"وذلك منذ انطلاق المرحلة في 27 مايو الماضي وحتى 14 يونيو الجاري.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"،واستكملت بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو المقبل ، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.