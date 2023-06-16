سيارة تصدم 20 شخصا فى سويسرا بعد انحرافها عن طريق قرب فولينسدورف

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة السويسرية، أن سيارة صدمت مجموعة من 20 شخصا ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق بازل، بحسب "روسيا اليوم".

وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية، ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يشتبه فى أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أى دوافع أخرى، علما أن مكتب المدعى العام فتح تحقيقا فى الواقعة.