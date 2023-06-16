تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف بعد الافتتاح الرسمى

كتب سيد الخلفاوى

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس ميناء 6 أكتوبر الجاف، والذى نفذته وزارة النقل، ضمن شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة.

ويرصد اليوم السابع تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف..

حصل على جائزة "I] Global" كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تم تنفيذه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والدولي

تم تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي

ويقـع المينـاء فـى قلـب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان إضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان

تبلغ الطاقة الاستيعابية القصـوى للميناء 720 حاوية / يوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً

بلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل إضـافة إلى 2000 فرصـة عمـل غير مباشـرة

ويرتبط المينـاء بشبكة سكة حديـد مـصـر مـن خـلال وصلة المناشى – 6 أكتوبر التى تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية