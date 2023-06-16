اليوم السابع
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تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف بعد الافتتاح الرسمى

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:49 م
تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف بعد الافتتاح الرسمى ميناء أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس ميناء 6 أكتوبر الجاف، والذى نفذته وزارة النقل، ضمن شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة.

 

ويرصد اليوم السابع تفاصيل مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف.. 

حصل على جائزة "I] Global" كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

تم تنفيذه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والدولي

 

تم تشغيله تجريبيا بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي

 

ويقـع المينـاء فـى قلـب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان إضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان

 

تبلغ الطاقة الاستيعابية القصـوى للميناء 720 حاوية / يوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً

 

بلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل إضـافة إلى 2000 فرصـة عمـل غير مباشـرة

 

 ويرتبط المينـاء بشبكة سكة حديـد مـصـر مـن خـلال وصلة المناشى – 6 أكتوبر التى تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية


الموانئ الجافة

الموانئ البرية

ميناء أكتوبر الجاف

ميناء 6 اكتوبر



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