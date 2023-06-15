اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قريبا افتتاح محطة سكة حديد مصر فى بشتيل..

أبرز تصريحات وزير النقل على هامش افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. إنفوجراف

الخميس، 15 يونيو 2023 04:00 م
أبرز تصريحات وزير النقل على هامش افتتاح محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. إنفوجراف وزير النقل

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قال كامل الوزير وزير النقل، إن البنك الدولي قام بتسمية ممر القاهرة - الإسكندرية بـ "اللوجستي" لأنه يقوم بتمويله، ويبدأ الممر من منطقة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل في قلب الجيزة وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير ويربط بينهم خط سكك حديد بشتيل- الاتحاد - القباري، حيث يتم تطوير البنية الأساسية والإشارات مرورا بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر وميناء السادات الذي يربطه بهذا الممر اللوجتسي خط سكك حديد كفر داوود - السادات.

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