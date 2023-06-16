تعرف على تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للمسنين بقرية الأبعادية بالبحيرة.. صور

عندما نتحدث عن المشروعات الجديدة التى نفذتها مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة التى زارها مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي لابد أن نذكر مجمع دار المسنين الذى أقامته بتكلفة أكثر من 30 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد النشار رئيس مجلس إدارة مجمع دار المسنين بقرية الأبعادية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدار هو حدث تاريخى بكل معنى الكلمة، مضيفا أن مجمع دار المسنين بقرية الأبعادية هى أكبر دور خدمة كبار السن على مستوى محافظة البحيرة تضمهم 4 طوابق بطاقة استيعابية 64 غرفة يضم كل طابق 16 غرفة.

ويضم مركزًا طبيا لجميع الخدمات الصحية وكذلك عدد من العيادات الطبية و مركز للعلاج الطبيعي إلى جانب مطاعم ومغسلة ومبنى إداري.

وأوضح مدير دار المسنين، أنه يتم تقديم جميع الخدمات المختلفة سواء صحية واجتماعية وثقافية لكبار السن .

وكانت قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور قد شهدت فرحة غامرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لافتتاح عدد المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

وأعرب الكثير من أهالى قرية الأبعادية، عن فرحتهم لتنفيذ مشروعات هذه المبادرة التنموية التى غيرت وجه الحياة بهذه المناطق التى طواها النسيان لعقود طويلة.

وسادات حالة من السرور والفرح بين رواد دار المسنين الذى تمت إقامته بقرية الابعادية بتكلفة 30مليون جنيه بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديم الهدايا لهم.

وعبر عدد من الرواد عن سعادتهم بهذه الزيارة الغير متوقعه، معتبرين أنها مثل فرحة العيد لأنها زيارة بها كل الخير للمواطنين.

وتعد قرية الابعادية بحق إحدى النماذج اللافته التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و أيقونة للمشروعات التنموية على أرض مصر .

وتضم مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و 22 مشروعا للاتصالات و7 مشروعات لبناء المدارس الجديدة و 8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء اكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجي للمعلومات ومركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد اضافة الى اقامة أسواق نموذجية و مركزين للاسعاف والأطفال.

ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة بقرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور على مشروعات البنية التحتية فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا اضافة الى رفع قدرات شباب القرية وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.