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المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء بعد غد الأحد

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:37 م
المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء بعد غد الأحد
إيمان حنا

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 دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.وفق واس.
 
وذكرت المحكمة ، في بيان لها، أنها ترجو من يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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