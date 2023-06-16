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"الشئون الإسلامية" بالسعودية توزع أكثر من 200 ألف مطوية دعوية للحجاج

الجمعة، 16 يونيو 2023 02:02 م
"الشئون الإسلامية" بالسعودية توزع أكثر من 200 ألف مطوية دعوية للحجاج الحجاج
إيمان حنا

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية 213.558 مطوية دعوية على حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منذ بدء وصول الحجاج وحتى مساء يوم أمس الخميس، تتضمن كتيبات لتعليم الحجاج مناسك الحج والعمرة، إلى جانب الكروت الدعوية التي تحمل باركود لتحميل الكتب العلمية الإلكترونية من خلال الجوالات.وفق واس.

وتتضمن المطبوعات التي توزعها الوزارة كروت الإرشاد المكاني الإلكتروني الذكي الذي يحمل الرقم المجاني للمكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى ذلك بيانات تخصيص الوزارة الهاتف المجاني للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة تحقيقا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.


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