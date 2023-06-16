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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 16 يونيو 2023 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح يكون مثيرا للرمال والأتربة غربا، وشبورة على الساحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

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