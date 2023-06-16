اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 05:29 م
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الآثار: منع شراء التذاكر نقديًا بـ9 مواقع أثرية فى الأقصر والدفع بالكروت الذكية

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:29 م
الآثار: منع شراء التذاكر نقديًا بـ9 مواقع أثرية فى الأقصر والدفع بالكروت الذكية وادى الملوك
كتب محمد أسعد

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زار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها، يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لا سيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.
 
قال خالد شريف، إن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، حيث يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.
 
وعلى هامش تواجده بالمحافظة التقى مساعد الوزير، الدكتور محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء الأستاذة آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.
 
وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.
 

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لاسيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية،


الاثار

التحول الرقمى

مواقع اثرية

دفع التذاكر نقدا

السياحة



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