اليوم السابع
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استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين

الجمعة، 16 يونيو 2023 11:21 ص
استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين مدينة العبور الجديدة بعد التطوير
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ2600 فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وكذا زراعة الأشجار  بالطريق، يأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.
 
 وأكد أحمد علي، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.
 
 
تركيب أعمدة الإنارة بمدينة العبور الجديدة
تركيب أعمدة الإنارة بمدينة العبور الجديدة

طرق مدينة العبور الجديدة
طرق مدينة العبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة بعد التطوير
مدينة العبور الجديدة بعد التطوير

زراعة طريق مدينة العبور الجديدة
زراعة طريق مدينة العبور الجديدة
 
وسبق أن وجه رئيس جهاز العبور الجديدة، بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة للأعمال الجارية  بالبنية التحتية لمشروع سكن كل المصريين بالحيين الـ15و 16، والذى يضم 638 عمارة بإجمالى 15312 وحدة سكنية.
 
وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق من خطوط انحدار شبكة الصرف الصحى وصرف مياه الأمطار، وكذا أعمال تنفيذ خط المياه الناقل قطر 700 مم H.D.P.E، المغذي لتلك الأحياء، بجانب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات في بعض العمارات ومباني الخدمات.
 
وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ المقررة لمشروع سكن "كل المصريين" بالحى الـ14 والذى يضم 806 عمارات بإجمالى 19344وحدة بالإضافة إلى7 أسواق تجارية و4 مراكز طبية و5 مدارس بمراحل مختلفة، وعدد 4 حضانات وعدد2 ملعب خماسي ومخبز، لافتاً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية وكذا أعمال الأرصفة ورش mc لطريق R10 بالحى الـ14 بالمدينة.

 


العبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة

طرق العبور الجديدة

الدائرى الاوسطى



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