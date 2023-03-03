رئيس جهاز العبور الجديدة يوجه بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق وربطها بالدائرى الأوسطى

كتب أحمد حسن

وجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الأوسطى لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، مشيراً إلى أنه تم استحداث طريق لربط وحدة المرور والفحص الفني بمنطقة الـ2600 فدان بالطريق الدائري الأوسطى، وذلك بهدف ربط المباني الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال زراعة أشجار الظل وتنفيذ شبكة الري بالتنقيط للأشجار على جانبي الطريق.

كما وجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق الرابط لمنطقة الـ260 فدان بالطريق الدائري الأوسطى، والذي يحقق سيولة مرورية أكبر بالمدينة بطول حوالي 1 كم وبعروض تتراوح بين 30 مترا وحتى 50 مترا، حيث يجري تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية للطريق، وذلك فى إطار الخُطة المتكاملة الجاري تنفيذها لربط مدينة العبور الجديدة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية.