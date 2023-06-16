إصلاح هبوط أرضى على طريق الإسماعيلية بورسعيد.. صور

قال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة تلقت بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضى بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة دوران شطا نطاق قرية الشهيد خيرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف اللواء هنرى إبراهيم، أنه على الفور تم اخطار اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية .

ووجه محافظ الاسماعيلية بالتعامل السريع مع كافة الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، وفريق طوارئ باشراف رئيس قرية الشهيد خيرى بمعالجة الهبوط الاورضى وإعادة الشئ لأصله، وتم تأمين مكان العمل بإجراءات الامن والسلامة العامة لتلافى الحوادث.