محافظ الإسماعيلية: توريد 83.5% من المستهدف للقمح المحلى بالمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى صباح الأربعاء الماضى بلغت 32065 طن من القمح المحلي، بنسبة توريد بلغت 83.5% والتي تم توريدها إلى مراكز التجميع داخل المحافظة بصوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان، وكذلك خارج المحافظة بصوامع الحسينية، صوامع الصالحية، صوامع ابو حماد.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ 33 ألف و27 فدان و12 قيراط، منهم 582 فدان و 21 قيراط مساحات قزمية من واحد قيراط وحتي 6 قيراط تعتبر للاستهلاك المنزلي ولم يتم توريدها بالإضافة إلي مساحة 4700 فدان متأثرة بالملوحة بمستهدف توريد 6أردب للفدان بمعدل 4230 طن و300 كجم، وبذلك تكون المساحة المتبقية 27744 فدان و 12 قيراط تعطي إنتاجية 8أردب للفدان بمعدل 33293 طن و400 كجم.

وأوضح مدير مديرية التموين بالإسماعيلية خلال بيان، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم متابعته من محافظ الإسماعيلية، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ.

كما أوضح مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم ضبط 28.955 طنا قبل التصرف فيهم وتم تحرير 3 محاضر وتوريد الكمية المضبوطة للصوامع بالمحافظة.

وأكد "بشارة" على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.