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محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى وتبدأ 15 يوليو

الخميس، 15 يونيو 2023 01:11 م
محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى وتبدأ 15 يوليو اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023/2022، حيث أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

 وتابع: طلاب النقل الإعدادى العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023.

النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.

النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.

 
جداول إمتحانات الدور الثانى (2)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

جداول إمتحانات الدور الثانى (3)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

جداول إمتحانات الدور الثانى (4)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

جداول إمتحانات الدور الثانى (5)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

جداول إمتحانات الدور الثانى (6)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

جداول إمتحانات الدور الثانى (1)
جداول إمتحانات الدور الثانى 

 


محافظ القاهرة

جداول امتحانات الدور الثاني

امتحانات دور ثان

إمتحانات الدور الثاني

تعليم القاهرة



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