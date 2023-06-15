محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات الدور الثانى وتبدأ 15 يوليو

اعتمد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023/2022، حيث أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.
وتابع: طلاب النقل الإعدادى العام والرياضى (وما يعادله ) خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023.
النقل الإعدادى المهنى ( وما يعادله) خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
النقل الثانوى العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023.
النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.
جداول إمتحانات الدور الثانى
جداول إمتحانات الدور الثانى
جداول إمتحانات الدور الثانى
جداول إمتحانات الدور الثانى
جداول إمتحانات الدور الثانى
جداول إمتحانات الدور الثانى
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