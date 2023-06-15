طبيبة تحذر: فقدان الوزن بشكل مفاجئ يشير إلى هذه المشكلات الصحية

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة عن مدي خطورة فقد الوزن بشكل مفاجئ، حيث إن هذا يتنبأ بخطر الإصابة ببعض الأمراض بالغة الخطورة مثل السرطان .وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبها قالت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، إن فقدان الوزن المفاجئ هو من الأعراض الخطيرة التي تشير إلى الإصابة بالسرطان أو السل أو داء السكري.وأوضحت أخصائية التغذية أن فقدان الوزن الفجائي يشير إلى نشاط متزايد لعملية التمثيل الغذائي في الجسم ما يتطلب إنفاق كمية كبيرة من الطاقة.

وتابعت الخبيرة: "الانخفاض المفاجئ في وزن الجسم، من دون مبرر أو سبب يذكر ولا يمكن السيطرة عليه، يمكن أن يكون بسبب الإصابة بالسرطان، أو السل، أو مرض السكري من النوع الأول، أو التسمم الدرقي، أو أمراض أخرى".

وتوصي الخبيرة، بضرورة استشارة الطبيب في مثل هذه الحالات وعدم محاولة اكتشاف الأسباب وعلاجها ذاتيا. من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن بعض هناك بعض العادات االشائعة الخاطئة المتعلقة بوجبة الفطور والتي قد تؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي منها:

إهمال وجبة الفطور: تقول خبيرة التغذية أيمي جودسون، بينما يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن، لكن ذلك غير صحيح كليّا". وتضيف قائلة إن عملية التمثيل الغذائي شبيهة بالنار، لكي تبدأ في الاحتراق، عليك أن تشعلها. ولإبقائها مشتعلة يجب أن تضيف كميات صغيرة من الخشب كل ساعتين. وينطبق الشيء نفسه على عملية التمثيل الغذائي. إبدأ في الصباح مع نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات الغنية بالألياف، ثم أضف وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحفاظ على النار مشتعلة، بحسب ما نقله موقع (ايت ذس نات ذات) عن خبيرة التغذية غودسون.

تناول السكر المضاف: فقد أثبت الدراسات أن تناول السكر المضاف وخصوصا في المشروبات يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم فجأة وانخفاضه بسرعة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن إلى جانب مشاكل صحية أخرى. وتنصح الدكتورة ليزا يونغ بالابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، والحصول على فطور صحي غنّي بالبروتين والكربوهيدرات الصحية مثل العجة إلى جانب الخضار والطماطم والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة.

تناول الكربوهيدرات فقط: تحذر غودسون من تناول الكربوهيدرات التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه بسرعة