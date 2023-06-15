طبيبة تحذر: فقدان الوزن بشكل مفاجئ يشير إلى هذه المشكلات الصحية

إهمال وجبة الفطور: تقول خبيرة التغذية أيمي جودسون، بينما يعتقد الكثير من الناس أن تخطي وجبة الإفطار يساهم في إنقاص الوزن، لكن ذلك غير صحيح كليّا". وتضيف قائلة إن عملية التمثيل الغذائي شبيهة بالنار، لكي تبدأ في الاحتراق، عليك أن تشعلها. ولإبقائها مشتعلة يجب أن تضيف كميات صغيرة من الخشب كل ساعتين. وينطبق الشيء نفسه على عملية التمثيل الغذائي. إبدأ في الصباح مع نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات الغنية بالألياف، ثم أضف وجبات صغيرة وخفيفة طوال اليوم للحفاظ على النار مشتعلة، بحسب ما نقله موقع (ايت ذس نات ذات) عن خبيرة التغذية غودسون.
تناول السكر المضاف: فقد أثبت الدراسات أن تناول السكر المضاف وخصوصا في المشروبات يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم فجأة وانخفاضه بسرعة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وبالتالي زيادة الوزن إلى جانب مشاكل صحية أخرى. وتنصح الدكتورة ليزا يونغ بالابتعاد عن المأكولات والمشروبات التي تحتوي على السكر المضاف، والحصول على فطور صحي غنّي بالبروتين والكربوهيدرات الصحية مثل العجة إلى جانب الخضار والطماطم والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة.
تناول الكربوهيدرات فقط: تحذر غودسون من تناول الكربوهيدرات التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه بسرعة
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