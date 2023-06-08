من إنقاص الوزن إلى تقليل الالتهاب ..اعرف فوائد شاي الزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

يمكن حل العديد من مشكلاتنا الصحية باستخدام التوابل التي نستخدمها في الطبخ، حان الوقت لكي نبدأ في شرب شاي الزنجبيل لإنقاص الوزن، قد يساعد هذا الشاي في تعزيز التمثيل الغذائي ولا يحتوي على مادة الكافيين، يمكن صنعه من جذور الزنجبيل الطازجة أو المجففة، وفقًا لبعض البيانات يمكن للناس استخدام الزنجبيل كمكمل غذائي أو إضافته إلى المشروبات والأطعمة مع عدم وجود آثار جانبية في العادة، يحتوي الزنجبيل على مواد تسمى zingerone و shogaols التي قد تساعد في إنقاص الوزن، وإليك بعض فوائد تناول شاي الزنجبيل، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

فيما يلي 8 فوائد لتناول شاي الزنجبيل:



1. زيادة فقدان الوزن



وفقًا لتقييم شامل للبحث العلمي ، فإن الزنجبيل فعال في خفض وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ كما أظهرت مستويات الجلوكوز في الدم وخصائص الدهون تحسنًا.





2. يقلل الالتهاب



الالتهاب هو سبب العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان، يحتوي الزنجبيل على gingerols و shogaols ، وهي مركبات لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن تمنع الالتهاب عن طريق منع إنتاج السيتوكينات ، وهي جزيئات تسبب الالتهاب.





3. يخفف من الغثيان والقيء



الزنجبيل علاج رائع لتخفيف الغثيان والقيء المرتبط بدوار الحركة وغثيان الصباح والعلاج الكيميائي والجراحة، تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.





4. يخفض مستويات السكر في الدم



تم العثور على الزنجبيل لخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز، قد يساعد الاستهلاك المنتظم لشاي الزنجبيل في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.





5. يحسن وظائف المخ



يحتوي الزنجبيل على مركبات تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل على حماية الأعصاب وتقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.





6. يقلل من آلام الدورة الشهرية



تم العثور على شاي الزنجبيل لتوفير الراحة من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الدورة الدموية، تساعد خصائص الزنجبيل المرخية للعضلات أيضًا على تخفيف التوتر في عضلات الرحم ، وبالتالي تخفيف آلام الدورة الشهرية.





7. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية



يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول ، وهما عاملان خطران يساهمان في الإصابة بأمراض القلب، كما تقلل خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والأكسدة من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهي حالة تؤدي إلى تضيق الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.





8. يقوي جهاز المناعة



الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تقوية جهاز المناعة ، وبالتالي حماية الجسم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، تم العثور على المركبات الموجودة في الزنجبيل لتحفيز عدد خلايا الدم البيضاء وتحسين الدورة الدموية ، وبالتالي تقليل احتمالية الإصابة بالأمراض.