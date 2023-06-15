تموين الإسكندرية: ضخ لحوم بلدى وضأن بكميات كبيرة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا للعيد

أعلن المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية ، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية و المخابز البلدية و الأسواق.

وقد اعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على المناحى التالية:

توفير اللحوم الطازجة و المجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم سودانى سعر الكجم 195 جنيها ، لحوم بلدى سعر الكجم 280 جنيها , لحوم ضأن مبرد سعر الكجم 240 جنيها ، لحوم برازيلى مجمد سعر الكجم 170 جنيها.

و توافر الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالأتى:

دواجن وزن واحد كجم بسعر 85 جنيها ، دواجن وزن 1100جم بسعر 93.50جنيها ، دواجن وزن 1200 جم بسعر 102 جنيها ، دواجن وزن 1300جم بسعر 110.50 جنيها.

كذلك توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز و المكرونة و السكر و الزيوت و السمن و الصلصة و الدقيق و الشاى و الصابون و المنظفات و غيرها بكميات وفيرة وأسعار تنافسية

و تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد و تحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس

وشدد وكيل الوزارة على التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين

و تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود و سلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة و المعلن عنها

وشن حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة و السلاسل التجارية و رصد أى نقص في أى سلعة غذائية و غير غذائية و التأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة و اللحوم و الدواجن و الأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين و كذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين و التأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس، فيما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة و إشراف وكيل المديرية لمتابعة أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة و كذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريا.