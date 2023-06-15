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بدء تركيب محطات مشروع "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير.. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 08:44 ص
بدء تركيب محطات مشروع "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير.. صور محطات مشروع كايرو بايك
كتب - سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة فى تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير فى إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.
 
يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم اعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.
 
ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.
 
وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الإنتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.
 
محطات مشروع كايرو بايك (2)
 
محطات مشروع كايرو بايك (3)
 
محطات مشروع كايرو بايك (4)
 
محطات مشروع كايرو بايك (5)
 
محطات مشروع كايرو بايك (6)
 
محطات مشروع كايرو بايك (7)

 


كايرو بايك

القاهرة

مشروع مايرو بايك

دراجات وسط البلد



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