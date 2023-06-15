انقلاب قطار بضائع بتونس محمل بكميات من القمح الصلب المستوردة من روسيا

وكالات

شهدت ولاية بنزرت التونسية، انحراف قطار بضائع محمّل بكميات من القمح الصلب المستوردة من روسيا دون أن يسفر عن أيّ أضرار بشرية.

جاء ذلك وفق ما أكّده مصدر محلى مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ولفت المصدر إلي أن الخسائر تمثلت في تسجيل أضرار ماديّة فى 8 عربات انحرفت عن السكة من مجموع 21 عربة مجرورة بذات القطار الّذى انطلق من ميناء بنزرت التجاري محمّلا بحوالي 1400 طن من القمح الصلب المستورد من روسيا في اتجاه ولاية باجة.

وأشار المصدر إلي أنّه تم اجلاء 13 عربة بذات القطار لمواصلة السير بصفة عادية في اتجاه نقطة الوصول المبرمجة بولاية باجة.

كما أمّنت مصالح الحرس الوطني باقي العربات الثماني وكامل حمولتها، وذلك بالتوازي مع إعادة بقية العربات على السكة بعد إتمام أعمال الصيانة والتعهد.