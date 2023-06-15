وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم، بأن الصاروخ انطلق من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الصناعية شمالي الصين، وسرعان ما حمل على متنه الأقمار الصناعية، ومن بينها القمر الصناعي "جيلين-1 قاوفن 06 إيه"، إلى مدار محدد مسبقا.

وذكر موقع الإطلاق أن هذه الأقمار الصناعية ستُستخدم في الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد، وفي التحقق من التقنيات ذات الصلة، وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 476 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.