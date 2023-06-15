افتتاح مكتبة مصر العامة بقنا بتكلفة 60 مليون جنيه اليوم

قنا صابر سعيد

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات وفرش الأثاث.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المكتبة تضم كتب في مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة ستكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

وأشار محافظ قنا، إلي أن المكتبة مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه، ويقع المبنى الرئيسي للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة.