اعتقال سيدة فى هونج كونج بتهمة قتل "يمامة"

كتب محمد جمال

ألقت شرطة هونج كونج القبض على سيدة تبلغ من العمر 58 عاما اليوم الخميس، بعد الاشتباه بأنها قتلت "يمامة" في مبنى سكنى عام فى تسونج كوان أو، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت القوة، إنه تم استدعاء الشرطة قبالة الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد تلقي بلاغ من أحد المارة، حيث ادعى المتصل أن امرأة ألقت الطائر على الأرض.

وبعد تحقيق أولى، ألقت الشرطة القبض على السيدة بتهمة القسوة على الحيوانات، وهى جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دولار هونج كونج (25.538 دولار أمريكى).