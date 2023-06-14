اليوم السابع
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‎وزير البيئة ببوركينا فاسو يبحث مع ممثلين عن شركات مصرية كبرى سبل التعاون

الأربعاء، 14 يونيو 2023 09:39 ص
‎وزير البيئة ببوركينا فاسو يبحث مع ممثلين عن شركات مصرية كبرى سبل التعاون جانب من الاجتماع
‎كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور أوغسطين كابري وزير البيئة والمياه والصرف الصحى بدولة بوركينا فاسو، ممثلين عن عدد من الشركات المصرية الكبرى، لبحث سُبل الاستفادة من إمكانيات هذه الشركات فى تنفيذ المشروعات التنموية بدولة بوركينا فاسو.
 
‎تم عقد اللقاء بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو" الذى بدأ فى القاهرة أمس ويستمر حتى غدًا الخميس.
 
‎يشار إلى أن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التقى وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو، و ممثلي السفارة البوركينية.
 
‎أكد وزير البيئة والمياه والصرف الصحي بدولة بوركينا فاسو على قوة العلاقة التي تربط البلدين ، مشيداً بحفاوة الإستقبال وحسن الاستضافة ، آملا التنسيق لوضع إستراتيجية للتعاون، وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص المصرية في أعمال التطوير والاستثمار بدولة بوركينا فاسو وخاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
 
‎وتوجه سويلم بالدعوة للوزير البوركينى لزيارة المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة للتعرف على إمكانيات المركز المتميزة في مجال التدريب وبناء القدرات ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، حيث أعرب نظيره البوركيني عن إهتمامه بهذه الزيارة للتعرف على إمكانيات المركز والدورات التدريبية التي يمكن تقديمها للمتدربين من بوركينا فاسو.
 
 

وزارة الرى

بوركينا فاسو

المناخ

وزراء المياه الافارقة



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