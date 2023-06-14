مصرع شخصا سقط من عقار فى الدقى وتحريات لكشف ملابسات الحادث

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار بمنطقة الدقي، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحديد سبب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمنطقة الدقي، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شخصا نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخصا من عقار بمنطقة 800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين تعرضه للإصابة، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.