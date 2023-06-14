فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى

في مشهد جماهيري حاشد، رحب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى زار القرية اليوم لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة".
فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسىالأربعاء، 14 يونيو 2023 10:58 ص
أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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