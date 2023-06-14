فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

في مشهد جماهيري حاشد، رحب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى زار القرية اليوم لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة".