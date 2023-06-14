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فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:58 ص
فى مشهد جماهيرى حاشد.. أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى أهالى "الأبعادية" بالبحيرة يرحبون بالرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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في مشهد جماهيري حاشد، رحب أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى زار القرية اليوم لتفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة".
أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(1)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(2)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(3)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(4)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(5)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(6)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(7)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(8)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(9)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(10)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(11)
 

أهالى-الأبعادية-بالبحيرة-يرحبون-بالرئيس-السيسى-(12)
 

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