رفع درجة الاستعداد داخل صالات مطار برج العرب تزامنا مع بدء موسم الحج.. صور

كتبت رحاب نبيل

قام مطار برج العرب الدولي، برفع أقصى درجات الاستعداد داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج بالإضافة إلي تخصيص خيمة مكيفة مخصصة لضيوف الرحمن، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار و التي تشارك في موسم الحج و تم تخصيص غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، وكذلك زيادة عدد المنسقين داخل الصالات لمساعدة الحجاج في إنهاء إجراءات السفر.

وقام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بزيارة ميدانية للمطار للتأكد من استعدادات موسم الحج، ووجه بتكثيف الجهود وتوفير كافة السبل لخدمة الحجاج و مساعدتهم و خاصة كبار السن و أصحاب الحالات الخاصة.

وخلال الزيارة قام منصور بتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الركاب الجديد و الذي يعد أولى مبنى ركاب ذكي صديق للبيئة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما قام بتسليم بعض العالمين شهادات إتمام المنحة اليابانية و في نهاية الزيارة وجه منصور الشكر لجميع العاملين بالمطار على مجهوداتهم المكثفة فى المطار وخاصة أثناء موسم الحج.

جدير بالذكر أنه من المقرر سفر 3 رحلات اليوم الموافق 14 يونيو تحمل كل رحلة 300 راكباً إلي الأراضي المقدسة خاصة بحجاج قرعة محافظتي الإسكندرية و البحيرة و سوف تقلع غداً رحلتين لحجاج قرعة إسكندرية و مطروح.