اليوم السابع
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توريد 869 طنا من محصول القمح لمواقع التخزين بالشرقية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:11 م
توريد 869 طنا من محصول القمح لمواقع التخزين بالشرقية توريد القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 863 طن و 349 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 524399 طنا و 839 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية .
 
وأوضحت وكيلة وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أى مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعها أو حيازته بقصد الاستخدام.
 
وناشدت المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد موكدا أن الدولة لا تدخر جهدأ في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
 
 

 

 


الشرقية

توريد القمح بالشرقية

مديرية التموين بالشرقية

اخبار الشرقية



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