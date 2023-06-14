تشييع جثمان محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمثواه الأخير بمقابر أسرته فى المحلة

شيعت قبل قليل، أسرة محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ضحية الغدر بجامعة المنصورة جثمانه لمثواه الأخير بمقابر أسرته بالمحلة بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر بجامع البرجى بالمحلة.

واستلمت أسرة محمد عادل الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي بعد إنهاء الإجراءات القانونية، بعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضده صباح اليوم في سجن جمصة العمومى.

وتسلمت الأسرة الجثمان وسط إجراءات أمنية مشددة، وخرج الجثمان فى سيارة إسعاف تحت حراسة الشرطة، وتم نقل الجثمان لمدينة المحلة، حيث المسجد الذى تم أداء صلاة الجنازة عليه فى وتم دفنه وانصرفت الأسرة من المقابر.