اليوم.. انطلاق قافلة طبية بمختلف التخصصات بقرية كفر ربيع فى المنوفية

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار تنفيذ القوافل الطبية بقرى المحافظة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم الأربعاء تنفيذ قافلة طبية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وأكدت خضر أن القافلة ستشمل كافة التخصصات الطبية، ومن الباطنة، الأنف والأذن، الجراحة، الرمد، العظام وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج مجانا لغير القادرين من المرضى.