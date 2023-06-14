القبض على قاتل طبيب فى منطقة الساحل بالقاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهم بقتل طبيب ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل أثناء اختبائه بإحدى محافظات الصعيد، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب فى منطقة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وعثر على جثة طبيب، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ وملابساته، وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة وتبين اختباء المتهم فى أحد محافظات الصعيد، ويعمل طبيبا وقامت قوة أمنية بالقبض عليه وتحرر محضرا بالحادث وتولت النيابة التحقيق.