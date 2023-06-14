السجن 15 عاما لمتهم قتل شابا عاتبه على معاكسة إحدى قريباته فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عاما لمتهم قتل شاب.

وتعود أحداث الواقعة إلي 19 من شهر يناير عام 2023 بدائرة حي الزهور، والمتهم فيها يعمل تباع، حيث قتل المتهم "ع. ح م"، المجني عليه محمود الدسوقي حسن مصطفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك علي إثر قيام المتهم بالتعرض لإحدى ذوي المجني عليه، فتوجه المجني عليه لمكان تواجد المتهم ونشب فيما بينهما مشادة كلامية أضحت شجارًا علي إثرها باغته المتهم بضربة بسلاح أبيض مطواة قرن غزال، فأحدث الإصابة التي أودت بحياته.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الإصابات الطعنية الحيوية المشاهدة بجثة المجني عليه حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة وسن مدبب كـ سكين أو مطواة، وحدثت بواسطة المطواة، وأحدثت إصابة بمنطقة الصدر بالناحية اليسرى وأخرى بالساعد الأيسر.