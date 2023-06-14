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الرئيس السيسي يتفقد مجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:46 م
الرئيس السيسي يتفقد مجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية الرئيس السيسي يتفقد مجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية
إبراهيم حسان

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، كما تفقد مجمع الورش، واستمع لشرح مبسط عن أقسام الجامعة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من أعمال ونماذج بعض الطلاب بالجامعة التكنولوجية ببرج العرب.


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