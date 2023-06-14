الرئيس السيسي يتفقد مجمع الورش بجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية

إبراهيم حسان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية، كما تفقد مجمع الورش، واستمع لشرح مبسط عن أقسام الجامعة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبا من أعمال ونماذج بعض الطلاب بالجامعة التكنولوجية ببرج العرب.