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الرئيس السيسى يطمئن على جودة الخدمات بالأبعادية: بنعمل ده عشان خاطر الناس

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:17 ص
الرئيس السيسى يطمئن على جودة الخدمات بالأبعادية: بنعمل ده عشان خاطر الناس الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستمع لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.

واستفسر الرئيس السيسي من الأطباء عن توافر الأدوية: "هل الأدوية متوفرة؟.. احنا عاملين الكلام ده علشان خاطر الناس..بدل ما يبقا الضغط على المستشفى ممكن المركز يقوم بيها.. ولو احتجنا نودى المستشفى نودي".

كما اطمأن الرئيس السيسي على أحوال الأطباء الموجودين بالمركز قائلا:" انتوا عاملين ايه؟ مفيش أى مقترحات؟.

من جانبه، قال مدير وحدة طب أسرة الأبعادية الجديدة بمحافظة البحيرة: "فيه عندنا خدمات طبيب الاسرة والأخصائي والعديد من التخصصات، بالإضافة الى الاشعة والمعامل والتحاليل وعيادتين متميزتين لكبار السن وأخرى لذوى الهمم، بالإضافة الى مكتب خدمة الرعاية الأساسية.

وأشار مدير وحدة طب أسرة الأبعدية، إلى أن مبادرة تطوير الرعاية الأساسية موجودة في 251 مركز، منهم 16 في البحيرة، حيث نستهدف الوصول إلى 450 مكان في المحافظة.

 


السيسي

المشروعات القومية

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

الابعادية

قرية الابعادية

محافظة البحيرة



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