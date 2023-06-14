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الرئيس السيسى لمتطوعى التحالف الوطنى: باسم كل المصريين شكرا لكم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:49 م
الرئيس السيسى لمتطوعى التحالف الوطنى: باسم كل المصريين شكرا لكم الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، مثمنًا ما بذلوا من جهود لتغيير حياة الناس ومصائرهم.
 
ووجه الرئيس السيسي حديثه للمتطوعين: "سعيد بوجودي معكم وكنت أريد منكم رؤية فرحة الناس بما حققتموه بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم وتواجدكم مش هنا بس ولكن كل العمل المنفذ.. شكرًا لكم ليس باسمي فقط لكن باسم كل المصريين".
 
وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "أشكر كل شاب وشابة اشتغلوا هنا، ليس باسمي فقط، ولكن باسم كل مصري ومصرية، ما تم تنفيذه من قبل كل المتطوعين يغير حياة الناس ومصائرهم، وبالمناسبة لا يوجد مقابل يستطيع أحد إعطاءه لأحد مقابل إسعاد الناس، أشكركم ونريد الاستمرار".
 

السيسي

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