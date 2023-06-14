التعليم العالي: جامعة مصر للمعلوماتية تعقد شراكات دولية مع جامعات مرموقة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، تطبيق أحدث النُظم العالمية في العملية التعليمية، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة وفريدة للطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن جامعة مصر للمعلوماتية نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات منذ بدء الدراسة بها وذلك خلال العامين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023.

وعقدت جامعة مصر للمعلوماتية شراكات دولية مع جامعة ميناسوتا وذلك في برنامج علوم الحاسب والمعلومات بمساراته المُتعددة، وجامعة بوردو في هندسة الحاسب وهندسة الاتصالات والالكترونيات، وقد تم قبول عدد من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية بالفعل في تلك الجامعات، كما تبدأ دراسة بعض المُقررات الدراسية بالتعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الشريكة في الفصل الدراسي الصيفي، كما استطاعت الجامعة تعزيز شراكاتها الدولية من خلال التعاون مع جامعة اوتاوا بكندا مُمثلة في كلية تيلفر لإدارة الأعمال، والحاصلة على الاعتماد الثلاثي والمُصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال بالعالم.

ونظمت الجامعة زيارات علمية وميدانية لطلابها إلى الجهات الصناعية والمؤسسات المختلفة، حيث تم زيارة مرصد القطامية ومعهد بحوث الالكترونيات، والمتحف الوطني للحضارة المصرية، ومركز إبداع مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الاصدارات الذكية والمؤمنة، كما تستقطب الجامعة متحدثين زائرين من رجال الصناعة والجامعات الأجنبية والمحلية؛ لنقل خبراتهم إلى الطلاب، كما يتم منح الفرصة أمام الطلاب لمتابعة كل جديد في تخصصاتهم، ويشمل ذلك إدارة الحاضنات التكنولوجية.

وفي إطار دعم جهود البحث العلمي، تم نشر عدد 12 بحثًا علميًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وتتزايد أعداد الأبحاث المقبولة بشكل مستمر، بالاضافة الى الحصول على تمويل لمشروع بحثي من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومشروع بحثي بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وجاري التقدم بمُقترحات لتمويل مشروعات بحثية أخرى.

وقامت الجامعة بتنفيذ هاكاثون للتغيرات المناخية، وشاركت في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ، وشاركت الجامعة في تنظيم ورشة عمل البيانات الضخمة والتنمية والمستدامة وحماية البيئة، كما شاركت الجامعة في المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، ويشارك أساتذة الجامعة باستمرار في المؤتمرات العلمية كمتحدثين رئيسيين، وكاستشاريين وخبراء لوضع الاستراتيجيات بالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من المؤسسات الدولية الكبرى، وكذلك المشاركة الاستشارية والعلمية والمهنية مع العديد من الجهات الحكومية، كما ستستضيف الجامعة كونجرس الطلاب والمهنيين الشباب لشمال إفريقيا لـ IEEE في أغسطس 2023.

وشارك الطلاب في المعارض الفنية التي تقيمها الجامعة، كما يتم عرض المنتجات الهندسية والبرمجيات والمشروعات العلمية التي ينفذها الطلاب على لجان علمية من أساتذة الجامعة والمُختصين بالصناعة ليتمكن الطلاب من التعرف على أوجه التحسين لها.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعُد جامعة أهلية يقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتكون من أوائل الجامعات المُتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي وإفريقيا.