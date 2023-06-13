هل من الجيد لمرضى السكري تناول البروبيوتيك؟

كتب – حسام الشقويرى

لا توجد قيود على تناول البروبيوتيك عند الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى ذلك ، فهي أطعمة مخمرة تستفيد من البكتيريا الجيدة والخميرة. معظم البروبيوتيك هي الأقل في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ولكنها غنية بالألياف. يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري تجربة مكملات البروبيوتيك أيضًا. ومع ذلك ، لا يتعين على المرء أن يأكل أي مكملات للاستفادة من البروبيوتيك. فقط تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، وفقا لما نشره موقع healthifyme

والبروبيوتيك لا يمكنها علاج مرض السكري. يمكنك تناولها لتحسين صحة القناة الهضمية وتحسين الأعراض المصاحبة لمرض السكري. لكن البروبيوتيك ليست علاجًا لمرض السكري. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي البروبيوتيك منخفضة الكربوهيدرات إلى خفض مستويات السكر في الدم مؤقتًا وتجعلك تشعر بتحسن.

وافضل أنواع البروبيوتيك لمرض السكري هي تلك الغنية بالألياف والبروتين ولكنها منخفضة الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. وبعض الخيارات المناسبة هي الكيمتشي والكومبوتشا والكفير والناتو والتيمبيه واللبن الرائب محلي الصنع ومخلل الملفوف.

و اختيار المشروب الصحيح أمر ضروري لمنع الارتفاع المزعج في نسبة السكر في الدم. خيارات المشروبات الصحية لمرضى السكري هي الماء ، وشاي الأعشاب ، والشاي الأخضر ، والعصير الأخضر ، والكومبوتشا ، والبوتيرميلك. أسوأ المشروبات لمرض السكري هي المشروبات الغازية العادية وعصائر الفاكهة مع السكريات المضافة والكولا ومشروبات الطاقة.

نعرض فيما يلى قائمة بأطعمة البروبيوتيك لتضمينها في نظامك الغذائي

الزبادي

يحتوي الزبادي على مزارع حية ونشطة للبكتيريا المفيدة، مثل Lactobacillus و Bifidobacterium. يمكن أن يساعد تناول الزبادي بانتظام في تعزيز صحة الأمعاء الدقيقة، وتحسين الهضم، ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.

اللبن الرائب

هو مشروب حليب مخمر غني بالبروبيوتيك، يحتوي على مجموعة متنوعة من البكتيريا والخمائر الصحية التي يمكن أن تساعد في استعادة الميكروبات المعوية الصحية والحفاظ عليها.

ملفوف مخلل

مخلل الملفوف هو طبق ملفوف مخمر يعمل كغذاء بروبيوتيك، من خلال عملية التخمير ، يطور مخلل الملفوف Lactobacillus ، الذي يدعم صحة الأمعاء، يمكن أن يساعد دمج مخلل الملفوف في نظامك الغذائي في الهضم.

اللبن

اللبن هو مشروب ألبان مصنوع عن طريق تخمير الحليب ببكتيريا حمض اللاكتيك ، مثل أنواع العصيات اللبنية، يساعد تناول اللبن الرائب في إنتاج البكتيريا المفيدة في الأمعاء ، مما يحتمل أن يعزز صحة الجهاز الهضمي.

الكريمة الحامضة

لا تعتبر القشدة الحامضة عادةً مصدرًا للبروبيوتيك. بينما يتم تصنيعه من خلال عملية التخمير ، فإن معظم الكريمات الحامضة المتاحة تجاريًا تخضع للبسترة ، والتي تقتل البكتيريا الحية المسؤولة عن فوائد البروبيوتيك. ومع ذلك ، عن طريق تخمير الكريم بسلالات معينة من البكتيريا المفيدة ، مثل Lactobacillus ، يمكنك صنع كريمة حامضة محلية الصنع باستخدام الثقافات الحية ، والتي تساعد على الهضم.

يمكن أن يكون لاختيار البروبيوتيك العديد من الفوائد ليس فقط على صحة الأمعاء ، ولكن أيضًا على رفاهيتنا العامة، تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا في الأمعاء ، وتعزيز الهضم السليم، وامتصاص العناصر الغذائية، وانتظام الأمعاء.

كما أنه يدعم جهاز المناعة ويمنع اضطرابات الجهاز الهضمي، هناك العديد من منتجات البروبيوتيك التي يمكنك الاختيار من بينها هذه الأيام، تأكد من الاختيار الصحيح.