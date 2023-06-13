اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:00 ص
مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات جمهورية مصر العربية مواعيد صلاة عيد الأضحى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023  فى مدن ومحافظات الجمهورية ، وذلك يوم الأربعاء 28 يونيو ، والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينشر "اليوم السابع " إنفوجراف  مواعيد صلاة العيد فى مدن ومحافظات الجمهورية  كما يلى  :
 

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19

وهلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأشار بيان لمعهد الفلك ، إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

 

وتابع البيان : و تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.


البحوث الفلكية

معهد الفلك

غره ذو الحجه

ذو الحجه

عيد الأضحى

وقفه عرفات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية يكشف موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وأول أيام العيد

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:02 م

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل إنشاء محطة رصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية

الخميس، 08 يونيو 2023 01:59 م

أسبوعان على بداية الصيف.. الكرة الأرضية تترقب بداية الانقلاب الصيفى 21 يونيو .. الفصل الحار يستمر 93 يوما .. البحوث الفلكية: طول النهار 14 ساعة.. والشمس لا تغرب فى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:00 م

البحوث الفلكية ينظم اليوم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:00 ص

البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر الثلاثاء المقبل

الأحد، 28 مايو 2023 01:00 ص

البحوث الفلكية ينظم ورشة عمل للأطفال حول أطوار القمر 30 مايو

الإثنين، 22 مايو 2023 02:35 م

البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 111 كيلومترا شمال شرم الشيخ بقوة 4.37 ريختر

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:32 م

البحوث الفلكية: الأحد 21 مايو غرة شهر ذي القعدة فلكيا لعام 1444 هجريا

الأحد، 14 مايو 2023 10:54 م

البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 33 كيلو جنوب غرب الطور بقوة 3.8 ريختر

السبت، 13 مايو 2023 10:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة