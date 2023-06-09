اعرف مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات الجمهورية

كتب: محمود راغب

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن عيد الأضحى هذا العام ياتى يوم 28 يونيو، مؤكدا أن هلال شهر ذى الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذو القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

ووفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19