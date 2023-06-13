مصرع سيدة وإصابة 10 فى تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بمركز أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب 10 آخرين، في تصادم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص أمام عزبة الدارين بمركز أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين ناحية عزبة الدارين ووجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والمعاينة تبين صحة البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى رقم 8271 ي و ر، وسيارة ميكروباص رقم "6378 ي س ج" نتيجة السرعة الزائدة وأسفر الحاد عن وفاة "نجلاء.ع.أ" 40 عامًا وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الايمان تحت تصرف النيابة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "محمود.ش.س" 55 عامًا، و"لوجين.م.ش" 8 أعوام، و"رانيا.ش.م" 25 عامًا، و"سعديه.ع.م" 55 عامًا، و"كرم.ث.م" 8 أعوام، و"نورالدين.ح.ع" 30 عامًا، و"محمد.ع.ع" 65 عامًا، و"هند.ح.ق" 24 عامًا، و"كمال.ف.ج" 39 عامًا، و"يزن.م.ش" 7 أعوام،

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام وأسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.