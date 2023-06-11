اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص ببولاق الدكرور

الأحد، 11 يونيو 2023 01:28 م
الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين نقل وميكروباص ببولاق الدكرور حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور، لكشف ملابسات الحادث، وذكروا أنهم فوجئوا خلال استقلالهم السيارة الميكروباص، بالاصطدام بالسيارة النقل، مما أسفر عن وقوع الحادث.
 
وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، لإعداد تقرير بالتلفيات التي لحقت بالسيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري فى بولاق الدكرور بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نقل وميكروباص، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين ،تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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