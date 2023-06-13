محافظ قنا يتفقد أعمال السيطرة على حريق هائل اندلع بمحطة وقود

انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء مدير أمن قنا، إلى موقع الحريق الذى وقع بإحدى السيارات الناقلة للمواد البترولية، محملة بـ 20 طن بنزين، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى محطة وقود على طريق مصر أسوان بمنطقة المعنا، رافقهما الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، السكرتير العام، والعميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أكد محافظ قنا، أنه فور ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالمحافظة باندلاع حريق بأحد السيارات الناقلة للمواد البترولية بجوار محطة وقود بمنطقة المعنا ، تم علي الفور الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، و 10 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع اصابات أو حالات اختناق، كما تم الدفع بسيارتين أمن مركزى لفرض كردون أمنى لحماية المواطنين، كما قامت إدارة مرور قنا بغلق الطريق المار أمام البنزينة وفتح طرق بديلة، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، ولكن أسفر فقط عن إصابه سائق السيارة الناقلة للوقود وعامل بمحطة الوقود.

وأضاف الداودي، أن رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على الحريق داخل محطة الوقود وكافتريا مجاورة، وإخماد الحريق بالسيارة المشتعلة، موجها الشكر لقوات الحماية المدنية علي دورهم البطولي فى السيطره على الحريق، مؤكدا أن رجال الحماية المدينة يقدمون دائمًا أعظم الأمثال والتضحيات لحماية المواطنين وخدمة الوطن.

وشدد محافظ قنا، على المسئولين بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، للحد من تكرار مثل هذه الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأى أخطار محتملة، كما وجه الداودي مسئولي التضامن الاجتماعي بإجراء حصر شامل لكافة الخسائر.





جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الحريق



جانب من الحريق



جانب من الحريق