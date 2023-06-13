وذكرت الصحيفة تحت عنوان " السيسي يوجه بإنشاء «مقبرة الخالدين» لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر" أن ذلك جاء إنطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء «مقبرة الخالدين» في موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.