"زراعة الشرقية": نستهدف زراعة 18 ألف فدان من محصول دوار الشمس

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تسعى إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها أن إجمالى المستهدف زراعته هذا العام 18000 ألف فدان تم زراعة 5000 فدان حتى الآن.

وتابع فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تبدأ عملية زراعته فى شهرى مايو ويونيو، وعروة أخرى فى شهرى يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يوماً حتى ينتهى حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها.

وأردف وكيل وزارة الزراعة :أنّ بذور عباد الشمس تحتوى على نسبة عالية من الزيت تتراوح بين35 و50%، كما أن الزيت يتميز بالجودة العالية لخواصه الطبيعية، كما أن البذور بعد استخراج الزيوت منها تستخدم كعلف للحيوانات التى تتميز بارتفاع نسبة البروتين فيها، حيث أن عباد الشمس يتحمل الظروف الجوية المتقلبة، كما أنّه يزرع فى أى تربة ما عدا المرتفعة الملوحة.

موضحا أن نبات عباد الشمس يضم نوعين أحدهما الذى يتم تناوله ك "تسالى" بعد تحميصه والثانى" زيتى" يتخرج منه الزيت بهدف تقليل استيراد الزيت من الخارج، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلاً.