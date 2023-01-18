"الريف المصرى" تطلق مبادرة لتشجيع زراعة الذرة الشامية ودوار الشمس

كتبت أسماء نصار

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، عن إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية، تتمثل فى كل من الذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم، وذلك بالتعاون مع كل من الادارة المركزية للتقاوى ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأشارت الشركة فى بيان لها إلى أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوى المعتمدة بأسعار مدعومة، وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة.. فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان، وإتاحة التعاقد على بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه على من يرغب فى الإشتراك بتلك المبادرة والإستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها، سرعة التواصل مع الشركة على الخط الساخن 16809 لتسجيل إسمه وتحديد المحصول الذى يرغب فى زراعته والاستفادة بالخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.

يذكر أن اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، كان قد أكد في وقت سابق أن الشركة نجحت خلال عام 2022 فى إقامة مزرعتين نموذجيتين تابعتين لها بمنطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.

و تبذل الشركة العديد من الجهود المبنية على التجارب والمعطيات العلمية التى تهدف إلى مكافحة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة، وهو ما قامت الشركة بعرضه ضمن مشاركتها فى قمة المناخ COP 27 التى أقيمت مؤخرًا فى مدينة شرم الشيخ، مع قيام الشركة بتخصيص أراضٍ لتجارب نخبة من الخبراء فى مجال زراعة المحاصيل الإستراتيجية على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب زراعات وفق مواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها، ذلك فضلًا عن استمرار العمل فى خطوات إطلاق أو "أطلس زراعى" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضى الصالحة للاستزراع والاستصلاح فى مصر بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضى، بما يمكِّن المزارعين والمستثمرين من سرعة إتخاذ القرار الاستثمارى والتنموى فى هذه الأراضى بناءًا على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدَّثة بشكل مستمر.

كما كشف اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن نية الشركة بالبدء فى مزيدٍ من التفعيل لبروتوكولات التعاون المشترك الموقعة بينها وبين كلٍ من أكاديمية البحث العلمى وبعض المستثمرين، والذى يهدف إلى تجميع وتنمية القدرات الفنية الزراعية لشباب مشروع الـ 1.5 مليون فدان، مع نقل الخبرات ودعم الحملات والمشروعات القومية للإرشاد الزراعى والحقول التجريبية والإرشادية إلى صغار المزارعين والشباب المخصصة لهم قطع أراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان.