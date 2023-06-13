اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
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رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية جوازات وتأشيرات السفر

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:17 م
رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية جوازات وتأشيرات السفر رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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استقبل المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز  الداخلة بمحافظة الوادي الجديد حجاج الجمعيات الاهلية بمركزى الداخلة وبلاط ، بحضور صابر فايد مدير عام ادارة التضامن الاجتماعى بمركزى الداخلة وبلاط والشيخ نصر إبراهيم مدير الوعظ سابقا و سنوسى محمد سنوسى مشرف حجاج الجمعيات بالمحافظة و محمد سيد مدير الجمعيات بإدارة التضامن الاجتماعى بالداخلة، ومن المقرر أن يكون سفر حجاج الجمعيات بالمحافظة يوم السبت المقبل .
 
وقام رئيس مركز الداخلة بتسليم حجاج بيت الله الحرام جوازات وتذاكر وتأشيرات السفر وملابس الإحرام والهدايا، ووجه الحجاج خالص شكرهم  لللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد ولرئيس مركز  الداخلة على اهتمامهم بحجاج بيت الله الحرام
 
وتم عرض فيلم وثائقى عن كيفية آداء مناسك الحج التى يجب على الحجاج اتباعها حتى يكون آداء الفريضة صحيحا، وشرح كل ما يحتاجه الحجاج من استعدادات للمناسك والرخص الشرعية والوسيلة المثلى لأداء الفريضة والسلوكيات الواجب اتباعها خلال آداء شعائر ومناسك الحج.
 
من جانبه قدم رئيس مركز الداخلة خالص تهنئته القلبية للحجاج، معربا عن أمنياته لهم بسلامة الوصول إلى الأراضى الحجازية وأداء فريضة الحج والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يكون حجا متقبلا وسعيًا مشكورًا.
 
رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر (1)
رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر 

رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر (2)
رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر (

رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر (3)
رئيس مركز الداخلة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية بمركزى الداخلة وبلاط جوازات وتأشيرات السفر 

 


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