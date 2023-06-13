رئيس أزهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية من إدارة بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بمتابعة مركز توزيع الأسئلة لكافة الإدارات حيث اطمأن على توزيع الأسئلة ووصولها فى الوقت المحدد لها بجميع اللجان.

ومع بدء وقت الامتحان التحريرى واصل الجنيدى متابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول بإدارة بلبيس التعليمية ليتابع انتظام الامتحانات بلجنتي بنين بلبيس ومقرها معهد فتيات بلبيس ولجنة فتيات بلبيس مقرها مدرسة الكيلانية للغات.

وخلال جولته اطمأن على انضباط اللجان كافة وتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددًا على الالتزام التام بتعليمات قطاع المعاهد والمنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدى لظاهرة الغش بكافة صوره وأشكاله.

كما تابع مقر الاختبارات الشفوية الإلكترونية بتلك اللجان، واطمأن على مراجعة ملفات الاختبار والتأكد من جودتها من قبل مسئول الحاسب الآلى.

وأدى طلاب القسم الأدبى الامتحانات اليوم فى مادة "النحو" ولم ترصد لجان المتابعة وغرفة العمليات أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المناهج المقررة.